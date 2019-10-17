В городе на время изменятся маршруты движения транспорта. Теперь автомобилистам надо заранее планировать свой путь.
В Уфе перекроют одну из улиц
Движение машин будет закрыто 19, 26 октября и 2 ноября с 8:00 до 16:00 по улице Правды на участке от Таллинской до Ухтомского. В эти дни будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки.
Напомним, до конца этого года закрыто движение транспорта в Калининском районе. В микрорайоне Инорс строят дорогу.
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