В Уфе перекроют одну из улиц

Движение машин будет закрыто 19, 26 октября и 2 ноября с 8:00 до 16:00 по улице Правды на участке от Таллинской до Ухтомского. В эти дни будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки.

Напомним, до конца этого года закрыто движение транспорта в Калининском районе. В микрорайоне Инорс строят дорогу.