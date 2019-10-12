В Уфе с новой лекцией выступит психолог Михаил Лабковский

Тема нового выступления: «Формула счастливых отношений: с супругами, родителями, детьми». За время публичной консультации психолог расскажет, что делать, чтобы в семье мирно уживались братья и сестры, мужья и тещи, и как определять свои границы.

Направление беседы и ее повороты будут зависеть от ваших вопросов.

Лекция пройдет 19 октября в 19.00 в ГКЗ «Башкортостан». Не упустите возможность встретиться с практикующим психологом, послушать и обсудить актуальную тему.