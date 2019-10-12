Как любить домочадцев, чтобы ни один из них не пострадал? Как даже в большой семье сохранить свое личное пространство и интересы? А может, пора отстаивать время для себя?
В Уфе с новой лекцией выступит психолог Михаил Лабковский
Тема нового выступления: «Формула счастливых отношений: с супругами, родителями, детьми». За время публичной консультации психолог расскажет, что делать, чтобы в семье мирно уживались братья и сестры, мужья и тещи, и как определять свои границы.
Направление беседы и ее повороты будут зависеть от ваших вопросов.
Лекция пройдет 19 октября в 19.00 в ГКЗ «Башкортостан». Не упустите возможность встретиться с практикующим психологом, послушать и обсудить актуальную тему.
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