18+

В Уфе с новой лекцией выступит психолог Михаил Лабковский

Как любить домочадцев, чтобы ни один из них не пострадал? Как даже в большой семье сохранить свое личное пространство и интересы? А может, пора отстаивать время для себя?

Тема нового выступления: «Формула счастливых отношений: с супругами, родителями, детьми». За время публичной консультации психолог расскажет, что делать, чтобы в семье мирно уживались братья и сестры, мужья и тещи, и как определять свои границы. 

Направление беседы и ее повороты будут зависеть от ваших вопросов. 

Лекция пройдет 19 октября в 19.00 в ГКЗ «Башкортостан». Не упустите возможность встретиться с практикующим психологом, послушать и обсудить актуальную тему.

Карина Ким,
Комментарии

Наши проекты