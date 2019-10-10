В Уфе построят квартал с небоскребами

Жилые высотные дома от 15 до 32 этажей будут расположены в квартале между улицами Пархоменко, Большой гражданской, 50-летия Октября и бульваром Ибрагимова. Количество квартир рассчитано больше чем на тысячу человек.

В проекте предусмотрены встроенная стоянка, детские и спортивные площадки, а на первых этажах разместят офисы, магазины и помещение ТСЖ.

До 14 октября можно оставить свои предложения по проекту на сайте общественных обсуждений города или в Администрации Советского района.