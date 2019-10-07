Во время праздничных мероприятий, посвященных Дню республики, будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщается на сайте Администрации города.
В связи с празднованием Дня республики на улицах Уфы ограничат движение
Так, с 9.00 9 октября до 00.00 12 октября будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау».
Кроме этого, с 8.00 11 октября до полуночи 12 октября будет перекрыта проезжая часть по улице Заки Валиди на участке от улицы Мажита Гафури до улицы Аксакова и по улице Мажита Гафури на участке от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина.
На этих участках дорог также изменится маршрут движения общественного транспорта. Администрация города рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.
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