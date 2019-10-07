В связи с празднованием Дня республики на улицах Уфы ограничат движение

Так, с 9.00 9 октября до 00.00 12 октября будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау».

Кроме этого, с 8.00 11 октября до полуночи 12 октября будет перекрыта проезжая часть по улице Заки Валиди на участке от улицы Мажита Гафури до улицы Аксакова и по улице Мажита Гафури на участке от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина.

На этих участках дорог также изменится маршрут движения общественного транспорта. Администрация города рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.