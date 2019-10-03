В Уфе начали подсвечивать опоры светофоров

Для этого их оборудовали светодиодами: 2 октября началась установка экспериментальных светодиодных полос, дублирующих основной сигнал светофора. Об этом сообщается на сайте Администрации города.

По словам инициаторов, мера направлена на повышение безопасности дорожного движения путем заблаговременного предупреждения водителя о горящем сигнале светофора.

Новшество введено по поручению Главы администрации города Ульфата Мустафина. При положительной оценке жителей города работы на других светофорных объектах будут продолжены, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пока светодиодная полоса установлена только на светофорном объекте в районе остановки общественного транспорта «Металлобаза» по автодороге «Уфа-Аэропорт».