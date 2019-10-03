В Уфе начали подсвечивать опоры светофоров
Для этого их оборудовали светодиодами: 2 октября началась установка экспериментальных светодиодных полос, дублирующих основной сигнал светофора. Об этом сообщается на сайте Администрации города.
-
bashinform.ru
По словам инициаторов, мера направлена на повышение безопасности дорожного движения путем заблаговременного предупреждения водителя о горящем сигнале светофора.
Новшество введено по поручению Главы администрации города Ульфата Мустафина. При положительной оценке жителей города работы на других светофорных объектах будут продолжены, сообщили в пресс-службе мэрии.
Пока светодиодная полоса установлена только на светофорном объекте в районе остановки общественного транспорта «Металлобаза» по автодороге «Уфа-Аэропорт».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.