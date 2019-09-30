Архитекторов и проектировщиков приглашают участвовать в образовательной программе

Во время обучения участники пройдут лидерскую программу и образовательные курсы, прослушают лекции и семинары по городскому развитию. Курс состоит из четырех образовательных офлайн-модулей: первый из них пройдет в Москве в декабре, а международный – в феврале следующего года. Кроме этого, обучение будет проходить онлайн – в формате лекций и вебинаров, преподавателями на которых станут профильные эксперты, руководители и специалисты архитектурных бюро, профессионалы в области управления и бизнес-администрирования, представители госструктур и девелоперского сектора.

Программа разработана в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». По словам организаторов, обучение дает актуальные знания в сферах архитектуры и градостроительства, профессиональные связи с представителями городских и региональных администраций, ведущими отраслевыми экспертами, а также – возможность карьерного роста и трудоустройства в администрациях городов России.

Впервые программа прошла в 2018 году. За это время 10 выпускников, работающих в сфере государственного управления, получили повышение. 9 выпускников сменили место работы и проживания. В этом году участниками станут 100 специалистов, которые пройдут конкурсный отбор. Подать заявку на участие можно до 10 октября.