В Уфе до конца года перекроют одну из улиц

В Калининском районе до 31 декабря 2019 года улицы в связи со строительством новой дороги будет перекрыт участок дорожного полотна. Об этом сообщили на странице проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соцсети.

В микрорайоне Инорс строят дорогу по улице Лесунова: работники уже сняли растительный слой, вырубили деревья и кусты и отсыпали дорожное полотно песчано-гравийной смесью. Протяженность участка составит 1,5 километра, а работы будут закончены в ноябре 2020 года.



При производстве дорожных работ с 30 сентября и до конца этого года будет закрыто движение транспорта по улице Валерия Лесунова на участке от улицы Сельской Богородской до бульвара Баландина и по бульвару Баландина на участке от улицы Валерия Лесунова до улицы Ферина.



Жителям Уфы рекомендуют заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись ко временным неудобствам.