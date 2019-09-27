В министерстве ЖКХ республики рассказали о планах на ближайшие пять лет

До 2024 года в Башкортостане планируется отремонтировать 20 тысяч подъездов – по 4 тысячи подъездов в год. На это будет выделен бюджет в 1,8 миллиардов рублей.

По программе «Башкирские дворики» сейчас благоустраивают дворы, устанавливают новые детские и спортивные площадки, озеленяют территорию, устанавливают опоры освещения, камеры видеонаблюдения и оборудуют места для парковки. На финансирование программы выделяется 94% средств из бюджета республики, 5% - из бюджета муниципалитета, а 1% оплачивают собственники многоквартирного дома. На оперативном совещании с Главой республики Радием Хабировым сообщили, что в этом году на «Башкирские дворики» выделено около 1,7 миллиардов рублей.

И. о. вице-премьера уточнил, что бюджет формируется на три года, так что точные цифры на пятилетку озвучивать пока трудно, но назвал несколько показателей. Например, на освещение будет выделяться около 600-650 миллионов рублей в год, а на программы ремонта отопления –450 миллионов.