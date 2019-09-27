До конца года в республике достроят три объекта здравоохранения

До 2020 года в Башкортостане достроят пристрой к лечебному корпусу Языковской центральной больницы и детских поликлиник в Туймазах и Дюртюлях. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Кроме этого, продолжается капитальный ремонт в Республиканской детской клинической больнице, а в поликлинике №43 в Уфе идет комплексный капитальный ремонт. Продолжается капремонт родильного дома в Белебеевском районе и детских поликлиник в Салавате и Октябрьском.

В следующем году завершится возведение пристроя к хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера, хирургического корпуса в Учалах, многофункциональной больницы в Салавате и реконструкция хирургического корпуса больницы №1 Октябрьского.

На стадии согласования сделки находится новый корпус поликлиники РКБ имени Г. Куватова: проведены общественные слушания.