В Уфе ограничат проезд по одной из улиц

В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки выходного дня будет перекрыто движение транспортных средств на одном из участков по улице Правды. Об этом сообщают на сайте администрации города.

В субботу, 28 сентября, движение транспорта ограничат с 06.00 часов по 17.00 часов на участке от улицы Таллинской до улицы Ухтомского.

На время действия ограничения изменится схема движения маршрутов общественного транспорта, а автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.