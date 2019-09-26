В Уфе ввели новое ограничение скорости

На путепроводах установлены новые дорожные знаки. Об этом сообщают на сайте городской администрации.

Чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия, на мостах ограничили скорость до 40 км/ч. Установлены дорожные знаки: «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» и «Скользкая дорога».

Чтобы не потерять управление автомобилем, водителям необходимо снижать скорость и держать дистанцию. Госавтоинспекция просит соблюдать требования дорожных знаков. По данным Башгидромета, в ближайшие дни в Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Из-за понижения температуры в ночное время на мостах, путепроводах и участках вблизи водоемов образуется гололед.