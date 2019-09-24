В Уфе откроют новый музей
Сейчас в Музей народного быта и этнографии «Ашъяулык» принимают экспонаты для выставок.
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vk.com/club49342349
Его коллекции помогут развивать историю традиций, обрядов и культуру народов, проживающих в республике. Организаторы планируют, что музей станет связующей нитью разных поколений и поможет соприкоснуться с живыми картинами истории, культуры и быта.
Сейчас для выставок принимают экспонаты: домашнюю утварь и посуду, вышивку, полотенца, суконные и лоскутные одеяла, старинные вещи.
Музей будет создан на базе Центра детского чтения на ул. Менделеева, 203.
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