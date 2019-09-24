В администрации Уфы рассказали о готовности к зиме

«Работы по подготовке техники к осенне-зимнему периоду ведутся в плановом режиме», – резюмировал начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов.

На оперативном совещании администрации города рассказали о ходе подготовки коммунальной техники города к работе в зимних условиях. Так, коммунальные предприятия готовят 442 единицы спецтехники для очистки и содержания улиц и дорог в осенне-зимний период.

В этом году приобретено 35 единиц техники, которую задействуют при очистке города. Она позволит эффективно проводить уборку дорог и тротуаров круглый год. Кроме того, закуплено 7 единиц техники, которая распределяет противогололедные материалы: в этом году с гололедом будут бороться с помощью минерала галита и реагента «бионорд». Сейчас проводится обработка путепроводов, мостов, подъемов и спусков противогололедной смесью.

Начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации города проинформировал и о готовности к работе в круглосуточном режиме снегоплавильного пункта.