В Уфе можно будет сдать крышечки на благотворительность

В акции принимают крышки от пластиковых бутылок: их сдадут на переработку, а вырученные средства передадут в республиканский онкодиспансер.

Их можно будет сдать 26 сентября на экологическом празднике «Крышечки спешат на помощь». По словам организаторов, в программе мероприятия будут конкурсы, эко мастер-классы, подарки, концерт и лотерея. В прошлый раз на собранные средства была приобретена каталка для паллиативного отделения.

Крышечки можно приносить от любых пластиковых бутылок и тар, но только с маркировкой «2» или «02», в чистом виде, без вкладышей и наклеек. Вкладыши легко удаляются ножом, а найти маркировку можно на внутренней стороне крышки.

Экологический праздник начнется перед торговым центром «Юрюзань» в 18.00.