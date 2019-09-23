Стало известно, когда в Башкортостане начнется отопительный сезон

Как сообщил ИА «Башинформ» исполняющий обязанности вице-премьера — министра жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев, по данным на утро 23 сентября тепло в домах появилось лишь в 45 районах республики.

Отопительный сезон не начался в Альшеевском, Аургазинском, Благоварском, Зианчуринском, Кигинском, Кугарчинском, Мечетлинском, Хайбуллинском районах. В Уфе ранее тепло начали подавать в некоторые соцобъекты на прошлой неделе, а полномасштабный отопительный сезон начнется в понедельник.

Тепло появится в домах и соцобъектах 23 сентября во всех районах республики. Как уточнили на оперативном совещании, в Башкортостане четыре дня температура держится на уровне 8 градусов тепла, а ночью наблюдается минусовая температура. На этой неделе потепления уже не ожидается.