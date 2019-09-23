В Уфе пройдет эко-фестиваль с косплеем и стрит-артом

Организаторы мероприятия «ЭкоДвор» расскажут о раздельном сборе отходов, уличные художники распишут стены, а для косплееров пройдут конкурсы костюмов.

На фестивале прочитают лекции о сортировке мусора, экологических привычках и концепции zero waste. В блоке косплея пройдут конкурсы на лучший костюм любого фандома: участвовать в показе будут персонажи видеоигр, аниме и художественных произведений. Группа художников в течение фестиваля создадут единый совместный рисунок, состоящий из разных стилей, тем и жанров.

Кроме этого, на мероприятии будет несколько активностей: велоквест, викторина и ярмарка, а воркаутеры проведут открытую тренировку.

Фестиваль пройдет 13 октября в 14.00 в парке «Нефтехимик»