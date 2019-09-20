В Уфе временно ограничат движение по улице Правды
21 и 28 сентября будет перекрыто движение транспортных средств в связи с проведением сельскохозяйственных и тематических ярмарок.
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ufacity.info
На сайте городской администрации сообщили, что с 6.00 до 17.00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Правды на участке от улицы Таллинской до улицы Ухтомского.
На время действия перекрытия улиц на указанном участке изменится схема движения маршрутов общественного транспорта. В администрации рекомендуют планировать маршруты заранее.
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