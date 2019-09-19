Жители Уфы смогут сделать предложение руки и сердца под прицелом телекамер

Подать заявку на участие могут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Пять финалистов конкурса поднимутся на гидравлическом подъемнике к окнам квартиры любимой женщины вместе с оператором (но не выше 5 этажа) и смогут предложить ей выйти замуж. С каждым из финалистов будет снят и выпущен сюжетный ролик в эфире телекомпании «Башкортостан»

Для участия нужно прислать видеозаявку с признанием в любви женщине, на которой молодые люди хотят жениться. Организаторы сообщают, что будут оценивать оригинальность и креативность видео. Важно, чтобы видео длилось не дольше трех минут, а его участником был человек, который указан в заявке.

К заявкам, которые принимаются до 5 октября, есть несколько требований:

— видео должно соответствовать техническим параметрам. Изображение: разрешение – не менее Full HD, формат – MP4 или avi; звук: стерео, частота – не менее 44,1 кГц,

— видеоролик должен быть представлен ссылкой на интернет-ресурс, предоставляющий свободный доступ к просмотру и загрузку на компьютер пользователя видеоролика в течение всего периода проведения акции.