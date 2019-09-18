В Уфе впервые проведут «Культурный выходной»

В этот день можно будет бесплатно посетить выставки фарфора, экспозиции русской живописи XVIII–XIX веков, а также увидеть произведения Михаила Нестерова и Давида Бурлюка в государственном художественном музее имени М.В. Нестерова. На экспозициях также будут выставлены картины великих русских художников рубежа XIX –XX веков и работы Александра Тюлькина, Анатолия Лежнева и Алексея Храмова.

В «Культурный выходной» будут проводиться экскурсии по музеям и лекции о современном искусстве и древнерусской живописи. На мастер-классах посетителей научат рисовать в древневосточной технике, создавать картины из шерсти, керамические панно, броши и открытки. Завершится вечер концертом классической музыки, в котором примут участие лауреаты и победители международных и всероссийских конкурсов.

Вслед за акцией в Уфе в четырех городах республики – Благовещенске, Бирске, Ишимбае и Мелеузе – пройдет благотворительный социокультурный фестиваль «Система Fest».