В Башкортостане отремонтируют больше 1000 километров дорог

В нормативное состояние до конца 2019 года приведут как региональные трассы, так и дороги межмуниципального и местного значения. Об этом сообщили в пресс-службе информационного агентства «Башинформ».

За это время реконструируют и построят 52 км дорог, введут в эксплуатацию 28 мостов, установят новые светофоры, камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, автоматические пункты весогабаритного контроля, устройства систем освещения и пешеходные ограждения.

Сейчас уже открыт Тимашевский путепровод в Уфе, а в следующем месяце откроется движение по мосту через реку Уфу автодороги Бирск – Тастуба – Сатка на участке в районе села Караидель. Продолжается строительство дороги от обхода села Караидель до Тастубы протяженностью 61 км. Завершаются работы на автодороге и инженерных сооружениях берегоукрепления набережной реки Белой в Уфе. Строятся три подъезда к сельским населенным пунктам в Балтачевском, Благоварском и Туймазинском районах. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будет отремонтировано 338 км дорог в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях.

Объем средств регионального Дорожного фонда в этом году достиг 24,4 млрд рублей, а 5,2 млрд рублей из них привлечены из федерального бюджета.