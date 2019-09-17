В одном из районов республики тестируют двухконтейнерный сбор отходов

Первые контейнеры для такого установят в близлежащих от Уфы населенных пунктах. По словам экспертов, кроме этого предусмотрена система стимулирования граждан, которая сокращает плату за вывоз мусора почти в два раза.

В коттеджном поселке «Михайловка Green» установлены специальные маркированные контейнеры: коммунальные отходы по этой системе должны разделяться на мокрую и сухую фракции. Как сообщил информационному агентству «Башинформ» начальник отдела по сбору и сбыту вторичного сырья Владислав Залилов, в один вид контейнеров будут поступать все пищевые отходы: остатки еды, очистки, палые листья с улиц, а все перерабатываемые виды отходов — пластик, картон, бумага, стекло и металл, не испачканные органикой, — в другой, специально маркированный вид контейнеров.

Раздельный сбор отходов в Башкортостане пока не осуществляется, но уменьшить количество мусора можно, сдавая его раздельно в пункты приема вторсырья. В разных пунктах принимают макулатуру (картон и бумагу), стеклянные бутылки и банки, пластиковую упаковку, консервные банки и лом, бытовую технику и «тетрапаки». Лампочки, ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы, опасные отходы и лекарства тоже нужно утилизировать.

Все пункты приема вторсырья в Уфе можно найти на карте или в справочнике «2ГИС». Точки можно найти по ключевым словам: «мусорные контейнеры», «пункты приема батареек», «контейнер для пластика», «сдать аккумуляторы», «раздельный сбор мусора». Контейнеры, боксы и пункты приема обозначены на карте синим цветом