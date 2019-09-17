Вера Полозкова выступит в Уфе с концертом

Поэтесса, за творчеством которой «ВКонтакте» следят 257 тысяч человек, спустя три года снова прочтет в Уфе свои произведения в сопровождении друзей-музыкантов.

Вера Полозкова стала первой среди поколения сетевых поэтов: ее стихи, которые она публиковала в Живом Журнале, быстро стали популярными, а с пронзительным «Надо жить у моря, мама…» сталкивался, пожалуй, каждый пользователь Рунета. В 2008 году вышла первая «взрослая» книга Веры «Непоэмание» – хотя дебютный сборник стихов поэтесса выпустила еще в пятнадцать, а спустя год ей вручили литературную премию «Неформат» – за «предложение новых творческих форм». Свои выступления Вера превращает в арт-перформанс, соединяя декламацию, музыку и особый видеоряд. Наверное, именно поэтому поэтесса продолжает собирать полные залы зрителей разных возрастов спустя двенадцать лет после дебюта в культурном центре «Булгаковский дом».

В этот раз Вера выступит в Государственном концертном зале «Башкортостан» 20 сентября в 20.00. «Уфа! Непростительно долго мы не виделись», – написала поэтесса в соцсети: до этого Вера выступала в республике три года назад.

Билеты: promoluch.ru