В Москве пройдут дни республики Башкортостан

На следующей неделе Москва станет местом, где можно будет познакомиться с культурным наследием республики.

С 18 по 20 сентября в Москве пройдет празднование 100-летия образования Башкортостана. Программа Дней республики ожидается насыщенной, поэтому поделена на деловую и культурную части. Так, на территории парка «Зарядье» состоится IV Фестиваль Русского географического общества, где посетителей познакомят с этническим бытом. На церемонии открытия в концертном зале им. П.И. Чайковского выступит Государственный ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова. Ведущими концерта выступят Рустем Габбасов и Рушанна Бабич.

В Москве представят и мероприятия, которые пройдут в Башкортостане: «Всемирная фольклориада – 2020» и «Апимондия – 2021». В следующем году республика примет более 80 коллективов из разных стран мира: программы охватят каждый район и город республики.

19 сентября культурную эстафету примет башкирский кинематограф: в кинотеатре «Спутник» покажут лучшие фильмы киностудии «Башкортостан» имени А. Абдразакова. 20 сентября на крупнейшей открытой концертной площадке в центре Москвы состоится церемония открытия Башкирского культурного Центра.