В Уфе пройдет открытая лекция об архитектуре

На выступление приглашают всех: не обязательно иметь диплом по специальности или работать в этой сфере. Эксперт расскажет о будущем архитектуры, которое состоит не только в строительстве новых зданий и современных общественных пространств. В формировании облика города также участвуют памятники, парки и другие знаковые объекты инфраструктуры. Эксперт расскажет о задаче архитектора при работе с историческим наследием: как сохранить память места, подчеркнуть ценность здания и по-новому раскрыть его потенциал для городской среды. Участие в лекции бесплатно, по предварительной регистрации.

Рубен Аракелян – эксперт конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice, победители которого получат возможность представить свой проект на Неделе дизайна в Милане. Заявки на конкурс принимаются от архитекторов и дизайнеров, и представителей других областей, которые хотят внести свой вклад в формирование будущего с помощью дизайна и инновационных решений. Прием заявок на конкурс Lexus Design Award Russia Top Choice продолжается до 31 октября.

Лекция «Будущее архитектуры — реконструкция модернистского наследия» пройдет 26 сентября в 19.00 на территории «ВДНХ Экспо».