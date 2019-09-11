Первый российский круизный лайнер назвали в честь Мустая Карима

Это один из первых круизных лайнеров в постсоветской истории. Он предназначен для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом. На борту будут доступны обзорные салоны, рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, парикмахерская, открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе. Судно сможет вместить 342 человека, в первый круиз оно выйдет в мае 2020 года.

Торжественный спуск на воду состоялся сегодня, 11 сентября на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. В церемонии участвовал избранный глава республики Радий Хабиров, на своих страницах в соцсетях он написал, что круизный лайнер такого класса появился в стране впервые за 60 лет и поблагодарил нижегородцев за строительство суперсовременного корабля и доброе отношение к памяти Мустая Карима.