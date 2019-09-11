Улицу Комсомольскую в Уфе будут ремонтировать три года

С 12 сентября начнется первый этап ремонта. Работы запланированы от бульвара Хадии Давлетшиной до Бессонова.

Реконструкция улицы Комсомольской затянется на три года и закончится в 2021 году. В период проведения работ будет перекрыто движение транспорта по четной стороне проезжей части по улице Комсомольской. Движение откроют только по двум полосам встречного направления – по одной полосе в каждую сторону.

Накануне в Уфе также приступили к капитальному ремонту улицы Мустая Карима. В планах реконструкция улицы 8 Марта и строительство улицы Валерия Лесунова. К концу сезона в городе будут отремонтированы 28 участков улиц общей протяженностью более 47километров по программе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».