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Жителей Уфы бесплатно проконсультируют наркологи и психологи

В городе пройдет Всероссийский день трезвости. Уфимцев приглашают на спортивный праздник и консультации в медицинских центрах.

  • Фото: freepik.com

11 сентября с утра в подразделениях Республиканского наркологического диспансера №1 пройдут «Дни открытых дверей», где можно получить бесплатные анонимные консультации и рекомендации по здоровому образу жизни, в том числе от врача-нарколога и медицинского психолога. В 17.00 в парке культуры и отдыха имени Гафури начнется танцевально-развлекательная программа «Молодость души».

12 сентября с 16:00 до 17:00 в парке культуры и отдыха «Кашкадан» пройдет развлекательная программа, а в парке культуры и отдыха имени Гафури с 18:30 до 20:00 для детей будет организован детский праздник от клуба «Зорге-фитнесс».

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Автор: ufasobakaru
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