В Уфе пройдет Всемирная акция чистоты «Сделаем!»

У организаторов есть цель: провести уборку в каждом населенном пункте Башкортостана, внедрить раздельный сбор и переработку отходов.

В России акция пройдет в нескольких регионах, а всего в ней примут участие более 150 стран мира. Достаточно вооружиться перчатками и мусорными пакетами, чтобы за день очистить от мусора берег реки, свой двор или небольшой участок. Также можно заняться плоггингом – уборкой мусора во время пробежки.

Участники отправят собранный мусор на переработку и соберут информацию о местах скопления мусора в России на единой электронной карте. В прошлом году в акции приняло участие более 132 тысяч жителей Башкортостана. В некоторых регионах средства для уборки и аренду транспорта для вывоза отдоходов собрали в краудфандинговом проекте.

Акция начнется 21 сентября, во Всемирный день чистоты, в 10.00. Места будущих уборок еще определяются.