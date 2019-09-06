Интерактивный джазовый концерт пройдет в Уфе

Этно-джаз ансамбль «Орлан» Олега Киреева готовится отметить тридцатилетие коллектива. Во время одного из выступлений дети могут приносить музыкальные инструменты и импровизировать вместе с джазовыми музыкантами на сцене.

Концерты пройдут 12 и 13 октября в Башкирской государственной филармонии. 12 октября состоится большое юбилейное выступление, там прозвучат самые известные композиции, написанные за время существования «Орлана».

А 13 октября запланирован интерактивный концерт «Джаз для детей и не только». Зрители могут приносить с собой музыкальные инструменты и импровизировать вместе с музыкантами. Формат концерта позволяет ребятам не сидеть на месте, а самим активно участвовать и изучать разные направления этого музыкального стиля.

Уфимского музыканта Олега Киреева считают пионером российского этно-джаза. В своей музыке он сочетает классические инструменты с народным звучанием. Основанный им коллектив успешно выступает в России и за рубежом.