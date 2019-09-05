Уфимцев приглашают написать Географический диктант

Масштабная международная акция в этом году состоится 27 октября. Уже сейчас на сайте диктанта можно пройти тест на знание географии, посмотреть вопросы прошлогодних тестов и заявить об участии.

Географический диктант-2019 пройдет одновременно в России и за рубежом. В Башкирии он будет посвящен 100-летию образования республики. Сейчас известно, что в Уфе проверить свои знания можно будет в трех вузах: в Башкирском государственном педагогическом университете, в аграрном и в Башгосуниверситете. Принять у себя участников диктанта может любая организация: на сайте проекта до 10 октября открыта регистрация площадок.

Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных по степени сложности на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый «географический ликбез», составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) больше рассчитана на эрудицию и проверку образного мышления.

Такой диктант Русское географическое общество проводит в пятый раз. В прошлом году его написали в 97 странах мира. В России лидером по количеству площадок стала Башкирия, где диктант прошёл в 416 организациях. Всего за четыре года проведения акции ее участниками стали почти 900 тысяч человек.