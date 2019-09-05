Выступление Арнольда Шварценеггера на Synergy Global Forum можно будет посмотреть в прямом эфире в уфимском кинотеатре

Synergy Global Forum считается одним из крупнейших образовательных событий в мире. Спикерами становятся люди, которые добились успеха в предпринимательстве, кинематографе, литературе, спорте и не только. Форум уже проходил в Нью-Йорке и дважды в Москве. В этом году местом проведения станет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Среди тех, кто прочтет лекции глава Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг, экономист Майкл Портер, бизнес-консультант Ицхак Адизес, Instagram-блогер Аманда Черни, рок-музыкант и общественный деятель Сергей Шнуров, магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев и многие другие. Специальным гостем станет голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии, предприниматель Арнольд Шварценеггер. Эксклюзивная трансляция в Уфе состоится 4 октября в 12-30 в кинотеатре «Синема Парк Галерея Арт».