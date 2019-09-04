В республике создали приложение, в котором можно пожаловаться на лесной пожар или вырубку леса

Кроме этого, на платформе можно сообщить о незаконной свалке мусора или добыче ископаемых, и указать их точные координаты.

Приложение «Лесная карта» можно скачать в Google Play и App Store. Оно делает прозрачной систему заготовки леса: в программе можно отследить, в чьей собственности находятся лесные участки, кто является их арендатором, и разрешена ли на этом участке вырубка. По подсчетам разработчиков, за год использования программы ущерб от пожаров и незаконных рубок уменьшится на 20%.

Проект вышел в финал Всероссийского конкурса региональной информатизации «Проф-IT.2019», и создателям предстоит представить работу на форуме в Белгороде. Приложение станет одним из инструментов проекта «Экология»: планируется, что к 2024 году в Башкортостане площадь восстановленных лесов будет полностью покрывать потери леса от пожаров и вырубки.