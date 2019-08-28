В Уфе по проспекту Октября ограничили движение
Дорожники перекрыли самый оживленный участок проспекта Октября. В эти дни нельзя будет проехать от площади Володарского до улицы 50 лет СССР. Автобусам и частному транспорту рекомендуют искать пути объезда.
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Фото: freepik.com
Генеральный подрядчик «Башкиравтодор» уже успел отремонтировать участок от площади Володарского до улицы Города Галле. Фрезой рабочие убрали верхний слой асфальта на площади порядка 38 тысяч квадратных метров, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтового покрытия, нанесли дорожную разметку термопластиком. Ограничения на дорогах ожидаемо приведут к пробкам на соседних улицах. В администрации просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Ремонт дорог продолжится до второй половины сентября и в некоторых других районах города.
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