В Уфе по проспекту Октября ограничили движение

Дорожники перекрыли самый оживленный участок проспекта Октября. В эти дни нельзя будет проехать от площади Володарского до улицы 50 лет СССР. Автобусам и частному транспорту рекомендуют искать пути объезда.

Генеральный подрядчик «Башкиравтодор» уже успел отремонтировать участок от площади Володарского до улицы Города Галле. Фрезой рабочие убрали верхний слой асфальта на площади порядка 38 тысяч квадратных метров, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтового покрытия, нанесли дорожную разметку термопластиком. Ограничения на дорогах ожидаемо приведут к пробкам на соседних улицах. В администрации просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Ремонт дорог продолжится до второй половины сентября и в некоторых других районах города.