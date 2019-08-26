День знаний в Башкирии будет безалкогольным

Такая мера в республике введена впервые. Инициатором стал врио главы Башкирии Радий Хабиров. В Курултае эту идею поддержали.

В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, учебный год для школьников и студентов начнется 2 сентября. По всей республике в этот день будет запрещена продажа алкогольных напитков, включая пиво. Ожидается, что эта мера поможет обеспечить общественный порядок.

Ранее депутаты Госсобрания республики приняли закон, направленный на ограничение продажи алкоголя. Теперь в Башкирии нельзя будет выпить в День молодежи, День знаний и в дни проведения сабантуев. Также власти сократили время ежедневной продажи спиртного: с 10:00 до 22:00 вместе прежнего режима с 08:00 до 23:00.