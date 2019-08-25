В Башкортостане пройдет забег с препятствиями

7 сентября в Уфимском районе на территории Николаевской поляны пройдет забег с препятствиями «Гонка героев Urban». Участники будут соревноваться на трех дистанциях протяженностью от полутора до восьми километров.

Для новичков беговая дистанция включает двенадцать препятствий, а трасса в восемь километров состоит из тридцати двух препятствий. Все они разработаны так, чтобы при прохождении трассы участники задействовали все группы мышц. Бегунам предстоит преодолевать рукоходы, тоннели и даже целые «полосы разведчика».

Участвовать можно как со своей командой, так и самостоятельно. Для команд предусмотрены конкурсы и призы за самые необычные образы и участие в творческих номерах. Для участия в забеге достаточно зарегистрироваться на сайте организаторов и оплатить билет. В стоимость входит помощь маршалов на препятствиях, манишка участника, памятный жетон, камера хранения и медицинская страховка.