Жителей Уфы приглашают на открытые тренировки по американскому футболу
Участники городской команды «Волкодавы» каждую неделю проводят тренировки на улице. Спортсмены приглашают жителей Уфы присоединиться к игре.
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vk.com/afufa
В команде открыт набор новых игроков, так что лучшим из тех, кто пришел на тренировку, предложат присоединиться к «Волкодавам» для участия в соревнованиях. Организаторы сообщают, что найдут применение навыкам: «Футбол, баскетбол, хоккей, легкая и тяжелая атлетика, лыжи, единоборства и даже шахматы – любые элементы из этих видов спорта ты найдешь у нас», – написано в сообществе команды в соцсети.
Тренировки проходят каждую среду в 19.30 на футбольной площадке лайфстайл центра «Башкирия». В ней могут участвовать игроки старше шестнадцати лет. При себе нужно иметь спортивную форму, обувь без шипов и питьевую воду.
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