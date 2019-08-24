Жителей Уфы приглашают на открытые тренировки по американскому футболу

В команде открыт набор новых игроков, так что лучшим из тех, кто пришел на тренировку, предложат присоединиться к «Волкодавам» для участия в соревнованиях. Организаторы сообщают, что найдут применение навыкам: «Футбол, баскетбол, хоккей, легкая и тяжелая атлетика, лыжи, единоборства и даже шахматы – любые элементы из этих видов спорта ты найдешь у нас», – написано в сообществе команды в соцсети.

Тренировки проходят каждую среду в 19.30 на футбольной площадке лайфстайл центра «Башкирия». В ней могут участвовать игроки старше шестнадцати лет. При себе нужно иметь спортивную форму, обувь без шипов и питьевую воду.