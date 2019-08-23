В Уфе началось строительство крупнейшего в России Центра спортивной борьбы
Сегодня в Уфе врио Главы республики Радий Хабиров вместе с трёхкратным олимпийским чемпионом, депутатом Госдумы Александром Карелиным и президентом Федерации спортивной борьбы Михаилом Мамиашвили заложили в основание будущего здания капсулу с посланием потомкам.
-
Фото: пресс-служба администрации Уфы
Международный центр спортивной борьбы постоят в микрорайоне «Глумилино». Площадь комплекса составит 29 тысяч квадратных метров. В него войдут спортивно-концертный зал на 3 тысячи человек, 19 борцовских ковров, спортивная школа, гостиница, и конференц-зал. Строительство планируется завершить в 2021 году – к возможному первенству мира по борьбе среди юниоров. Вопрос о проведении соревнования в Уфе обсуждается с Федерацией спортивной борьбы России.
У «Уфа.Собака.ru» есть группа во «ВКонтакте»! Подписывайтесь, и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе и в мире!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.