В Уфе началось строительство крупнейшего в России Центра спортивной борьбы

Сегодня в Уфе врио Главы республики Радий Хабиров вместе с трёхкратным олимпийским чемпионом, депутатом Госдумы Александром Карелиным и президентом Федерации спортивной борьбы Михаилом Мамиашвили заложили в основание будущего здания капсулу с посланием потомкам.

Международный центр спортивной борьбы постоят в микрорайоне «Глумилино». Площадь комплекса составит 29 тысяч квадратных метров. В него войдут спортивно-концертный зал на 3 тысячи человек, 19 борцовских ковров, спортивная школа, гостиница, и конференц-зал. Строительство планируется завершить в 2021 году – к возможному первенству мира по борьбе среди юниоров. Вопрос о проведении соревнования в Уфе обсуждается с Федерацией спортивной борьбы России.