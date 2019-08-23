Осенью в Башкортостане планируют установить новый рекорд

Организаторы рассчитывают, что с 7 по 9 сентября атлеты установят три рекорда республики Башкортостан. На высоте в четыре тысячи метров команды выполнят в воздухе несколько фигур. У спортсменов будет семь попыток, чтобы установить рекорд. Команды будут проверять на допинг, а следить за соревнованием будут судьи и независимые наблюдатели. Каждый участник должен иметь парашют, другое необходимое оборудование, быть застрахованным от несчастных случаев.