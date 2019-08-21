В Башкирии проходят первые летние волонтерские игры
В соревнованиях принимают участие школьники в возрасте от 12 до 18 лет. 210 неравнодушных к чужим бедам ребят со всей республики собрались в детском центре «Алые паруса».
Игры проходят в рамках проекта «3Д волонтерство». Для современных «тимуровцев» подготовлена трехдневная программа. Помимо соревновательной части, школьников ожидают различные мастер-классы. В день закрытия игр участникам проведут обзорную экскурсию по столице Башкирии. По итогам конкурсов 12 команд разделят между собой сто тысяч рублей.
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