Хедлайнером «Дня 1000 музыкантов» станет группа «Ногу свело!»

В треклист d1000m-2019 вошли композиции: Bon Jovi — It's My Life, Queen — We Will Rock You, Metallica — Enter Sandman. Кроме этих треков, участники исполнят четыре песни прошлых двух лет. В течение всего дня на сцене будут выступать кавер-группы Уфы, а музыканты на площадке смогут подыгрывать любимым песням.

Начало мероприятия — в 14.00. Первое синхронное исполнение запланировано на 16.00, второе — в 19.00. Гостей также ждут множество активностей, розыгрышей и мастер-классов.

В этом году почетным гостем «Дня 100 музыкантов» в Уфе станет один из самых востребованных хедлайнеров в истории отечественных рок-фестивалей группа «Ногу свело!» во главе со своим лидером Максом Покровским.