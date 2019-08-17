Студенческий кампус хотят построить в Уфе
Там смогут жить студенты, молодые ученые и их семьи. Кампус объединит научный центр, технопарк и жилую зону, сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Раиль Сарбаев.
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Фото: freepik.com
Студенческий городок планируется разместить в Демском районе Уфы. Его строительство оценивается в 11 миллиардов рублей. Потребуется решить вопрос инфраструктуры, в частности, рассматривается возможность соединить кампус с городом подвесным мостом через реку Белая. Это будет фуникулер из Демы до Телецентра. Строительство кампуса планируется начать в 2021 году.
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