Студенческий кампус хотят построить в Уфе

Там смогут жить студенты, молодые ученые и их семьи. Кампус объединит научный центр, технопарк и жилую зону, сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Раиль Сарбаев.

Студенческий городок планируется разместить в Демском районе Уфы. Его строительство оценивается в 11 миллиардов рублей. Потребуется решить вопрос инфраструктуры, в частности, рассматривается возможность соединить кампус с городом подвесным мостом через реку Белая. Это будет фуникулер из Демы до Телецентра. Строительство кампуса планируется начать в 2021 году.