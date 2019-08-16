В Уфе построят МЕГА Парк

Торговый центр МЕГА Уфа инвестирует в его строительство 318 миллионов рублей. На площади в 23 тысячи квадратных метров появится уникальная зеленая зона, места для отдыха, пруд с водопадом и не только.

Зеленая зона будет главной изюминкой нового МЕГА Парка. Природа Башкирии вдохновила дизайнеров на создание уникального пешеходного маршрута, который имитирует башкирскую реку, протекающую среди искусственно созданных холмов.Сердцем нового парка в Уфе станет пруд с водопадом.

Также для любителей активного отдыха там хотят построить уникальную для Башкирии скейт-зону. Зимой в парке появятся горки для катания, площадка для тюбинга и каток, а летом - веревочный парк и пункт проката роликовых коньков. В зоне отдыха МЕГА Парка также будет большая детская площадка. Открытие запланировано на осень 2020 года.