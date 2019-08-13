Brazzaville помогут собрать деньги на уфимский хоспис

Американская инди-рок группа Brazzaville решила дать благотворительный концерт в поддержку строительства хосписа в Уфе. Лидер группы Дэвид Артур Браун сообщил, что музыканты выступят без гонорара, а вся прибыль от продажи билетов поступит на счет фонда «Иман», где собирают средства на возведение хосписа. Музыкант сам предложил промоутерам найти площадку для дополнительного выступления.

Получается, что группа из Америки сыграет перед уфимской публикой дважды: 17 августа в Уфе пройдет городской фестиваль МЕГА Пикник, где исполнители заявлены хэдлайнерами. А вечером 18 августа Brazzaville выступят на благотворительном концерте в «Огнях Уфы».

Группа давно участвует в благотворительных проектах в разных странах и сотрудничает с российскими исполнителями. В 2009 году Brazzaville записали кавер-версию песни Олега Кваши «Зеленоглазое такси» на английском языке под названием «Green Eyed Taxi». А в 2013 году Дэвид Браун сделал совместный трек с группой The Uchpochmack Земфиры Рамазановой. Часть композиции Mistress солист Brazzaville исполняет на русском языке.