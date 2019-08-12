На уфимском международном марафоне выберут самого спортивного мэра

Спортивный забег пройдет в Уфе в пятый раз и соберет не только спортсменов из разных стран.

1 сентября кроме марафона пройдет городской праздник со множеством активностей, а также деловой форум. Зрители увидят бои по миксфайту, чемпионат по бодибилдингу, байк-шоу, уличный баскетбол и шоу самого сильного человека республики – Эльбруса Нигматуллина. Петь для уфимцев будут звезды российской и международной эстрады.

Ожидается, что в забеге примут участие более 5 тысяч спортсменов из разных стран и городов мира. Программой марафона предусмотрено 5 дистанций: от 2 до 42 километров, а также детские и семейные забеги. Кроме того, пройдет забег на звание «Самый спортивный мэр».

«Уфимский международный марафон» входит в десятку крупнейших марафонов России и Топ-100 брендов Башкирии.