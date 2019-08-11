На пересечении Ленина и Коммунистической ограничили движение

Городские службы обращаются к уфимцам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к необходимости ввести ограничения, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения. Перекрытие действует на половине проезжей части перекрестка до 19 часов 12 августа.