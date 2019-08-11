Жокеи из пятнадцати стран приехали в Уфу

Уфа не в первый раз принимает международные турниры по скачкам. Но конные состязания такого уровня, где одновременно соревнуются жокеи и наездники, пройдут в первый раз. В чемпионате участвуют представители пятнадцати стран. Состязание начнется на ипподроме «Акбузат » в 15.00, вход свободный.

Любопытно, что до начала заездов спортсмены не знают, на какой лошади будут стартовать: все решает жребий за несколько часов до старта. В этом и есть главное испытание – одержать победу на абсолютно незнакомом скакуне. Башкирию на турнире представят Дмитрий Кочетулин и Вадим Салимханов. Состязания в Уфе – это второй этап чемпионата Средиземного и Черного морей среди жокеев и наездников. На первом, который был в Тунисе, Вадим остался в шаге от пьедестала. Третий этап пройдет в Марокко, четвертый, финальный – в Италии.