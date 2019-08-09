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Стоянку машин запретят на трех уфимских улицах

На улицах Трамвайной, Интернациональной и Гвардейской припаркованные большегрузы мешают автомобилистам.

Фуры часто останавливаются там для разгрузки. Из-за этого практически целая полоса проезжей части занята, это мешает проезду других автомобилей. Но пока там нет запрещающих знаков, инспекторы ничего сделать не могут. В Госавтоинспекции пообещали решить вопрос с городскими властями. На этих улицах установят дорожный знак «Стоянка запрещена».

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Автор: ufasobakaru
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