Стоянку машин запретят на трех уфимских улицах
На улицах Трамвайной, Интернациональной и Гвардейской припаркованные большегрузы мешают автомобилистам.
Фуры часто останавливаются там для разгрузки. Из-за этого практически целая полоса проезжей части занята, это мешает проезду других автомобилей. Но пока там нет запрещающих знаков, инспекторы ничего сделать не могут. В Госавтоинспекции пообещали решить вопрос с городскими властями. На этих улицах установят дорожный знак «Стоянка запрещена».
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