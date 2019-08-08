Следующая рабочая неделя в Башкирии будет короткой
Это связано с празднованием Курбан-байрама. В октябре у жителей республики будет еще один дополнительный выходной.
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Фото пресс-службы администрации Уфы
В этом году праздник приходится на воскресенье 11 августа. Соответственно, дополнительный выходной переносится на понедельник, а это значит, что можно отдохнуть три дня подряд — 10, 11 и 12 августа. За празднованием Курбан-байрама последует 11 октября — День Республики, который в этом году приходится на пятницу. И снова выходные продлятся три дня подряд: 11, 12 и 13 октября.
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