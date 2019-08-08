Новый жилой район построят под Уфой
Его планируют разместить недалеко от пригородного села Нагаево.
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Фото: пресс-служба мэрии Уфы
Известно, что это будет полноценный микрорайон Уфы с развитой инженерной и социальной инфраструктурой. Сейчас проект проходит согласование. Параллельно власти города решают транспортный вопрос, связанный с нагаевской автомобильной развязкой и железнодорожным переездом. Кроме того, на территории, прилегающей к развязке, по плану могут быть размещены предприятия, чтобы создать новые рабочие места.
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