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Новый жилой район построят под Уфой

Его планируют разместить недалеко от пригородного села Нагаево. 

  • Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Известно, что это будет полноценный микрорайон Уфы с развитой инженерной и социальной инфраструктурой. Сейчас проект проходит согласование. Параллельно власти города решают транспортный вопрос, связанный с нагаевской автомобильной развязкой и железнодорожным переездом. Кроме того, на территории, прилегающей к развязке, по плану могут быть размещены предприятия, чтобы создать новые рабочие места.

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Автор: ufasobakaru
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