Новый жилой район построят под Уфой

Известно, что это будет полноценный микрорайон Уфы с развитой инженерной и социальной инфраструктурой. Сейчас проект проходит согласование. Параллельно власти города решают транспортный вопрос, связанный с нагаевской автомобильной развязкой и железнодорожным переездом. Кроме того, на территории, прилегающей к развязке, по плану могут быть размещены предприятия, чтобы создать новые рабочие места.