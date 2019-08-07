Уфимские бизнесмены помогут строить новый хоспис

Радий Хабиров объявил о сборе средств, на призыв уже откликнулись политики, спортсмены и деловые люди. Если все пойдет по плану, новое медицинское учреждение появится к концу следующего года.

Врио главы Башкирии на своих страницах в соцсетях обратился к неравнодушным жителям республики, добившимся успеха, с просьбой помочь финансово в строительстве: «Мы можем построить хоспис и за бюджет, но я как-то подумал, что мы можем его построить на пожертвования. Этот мой пост – проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха. Давайте все вместе, каждый сколько сможет, сделаем свой вклад».

По словам руководителя республики, сейчас перед ним стоит задача «построить хоспис» и ввести его в эксплуатацию до конца 2020года.

«Часть денег я уже нашел, и мы приступаем к проектированию. Очень прошу всех, кто в состоянии помочь – направлять средства на счет фонда «Иман», реквизиты найти несложно». (Орфография и пунктуация автора сохранены)

В комментариях под постом свое желание помочь выразили деловые люди Уфы, общественники, спортсмены. Люди поделились своими историями, рассказали, что сталкивались с проблемой сами или знают об этом от своих родных и друзей. Уфимские бизнесмены уже готовы отдать на строительство большие суммы, вплоть до миллионов рублей.

Уфимский хоспис станет вторым в стране, построенным с нуля. Первый находится в Казани. Остальные российские хосписы размещаются в реконструированных помещениях. В новом здании при строительстве можно учесть все нюансы

Хоспис отличается от больницы тем, что за пациентом там круглосуточно могут ухаживать их близкие. А сотрудники не просто помогают снимать болевой синдром, но и оказывают психологическую помощь больным и их родственникам. Пребывание там бесплатное. Уфимский хоспис будет рассчитан на 20 мест для детей и 30 мест для взрослых. Предположительно, он должен начать работу через полтора года.